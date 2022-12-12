В офисе Трюдо анонсировали онлайн-встречу G7 по инициативе ФРГ

Страны-участницы G7 проведут онлайн-встречу в понедельник, 12 декабря. Это следует из расписания премьер-министра Канады Джастина Трюдо, опубликованного его офисом.

Так, встреча запланирована 10:00 по местному времени (18:00 мск). О деталях и темах встречи не сообщается. Отмечается, что мероприятие пройдет в закрытом для прессы формате.

Известно, что инициатором встречи стал канцлер Германии Олаф Шольц.

Страны-члены G7 собирались вместе на саммите в июне этого года. Тогда основной темой обсуждения были варианты изоляции России на мировой арене и помощь Украине.

В частности, лидеры G7 предложили расширение санкций, направленных на ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, особенно к тем, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор.

Кроме того, главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ.