Эскалатор на станции «Панфиловская» МЦК закроют на ремонт с 15 декабря

Один из эскалаторов на станции «Панфиловская» Московского центрального кольца (МЦК) закроют на время проведения ремонтных работ с 15 декабря. Об этом сообщается на сайте столичного метро.

Отмечается, что эскалатор у выхода №1 будет закрыт до 1 мая 2023 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

11 декабря мэр Москвы Сергей Собянин утвердил дизайн будущей станции Московского метрополитена «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. По его словам, стация откроется для пассажиров в 2023 году. За основу авторы проекта взяли научную тематику.

30 ноября стало известно, что строители приступили к возведению новой станции метро «Крымская» на МЦК. По словам заммэра столицы по вопросам строительства Андрея Бочкарева, она будет располагаться га Троицкой линии. В настоящее время ведутся работы по возведению свай и планировке стройплощадки, отмечает телеканал «360».