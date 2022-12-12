Российский военный рассказал о спасении летчиков в зоне спецоперации

Расчет поисково-спасательной группы авиации Вооруженных сил России круглосуточно ведет боевое дежурство и ежедневно выполняет до пяти боевых вылетов в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом 12 декабря агентству «РИА Новости» рассказал начальник поисково-спасательной службы (ППС) бригады армейской авиации ВКС РФ.

«Вся наша работа заключается в поиске и эвакуации сбитых, подбитых летчиков. Это основная наша задача. Летят (ударный самолет или вертолет. ― Ред.) на боевые вылеты, и мы их сопровождаем ― вертолет ПСС летит за ними в боевых порядках. Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому «свистку» летим, забираем летчиков и на базу», ― пояснил задачи бригады один из военнослужащих.

Помимо эвакуации сбитых летчиков, поисково-спасательные группы также занимаются подбором и эвакуацией раненых бойцов. Это несет с собой опасность, поскольку часто такие операции приходится проводить непосредственно на поле боя, где велик риск попасть под обстрел противника.

Военнослужащий ППС подчеркнул, что часто работы его группы не видно, однако спасатели как никогда нужны там, где «жарко», поскольку из таких ситуаций чаще всего может быть необходима экстренная эвакуация сослуживцев в безопасное место.

Ранее, 11 декабря, добровольцы прибыли в зону СВО, чтобы помогать медицинскому батальону Западного военного округа (ЗВО). Волонтеры вместе с врачами оказывают медицинскую помощь мирному населению и военнослужащим.

Добровольцы отметили, что часто приходится выходить за рамки своей специализации и быть универсальным врачом. Чаще всего работать приходится с ранениями от боевых снарядов, что может потребовать остановки кровотечения, удаления осколков, а также обработки ран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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