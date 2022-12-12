Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Отмечается, что ДТП произошло на дороге Чаны — Венгерово — Кыштовка. По информации ведомства, водитель ВАЗ-2106 врезался в грузовик МАН с полуприцепом.

В результате аварии водитель ВАЗ-2106 и два его пассажира погибли.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 10 декабря, водитель «УАЗ Профи» погиб в ДТП с грузовым автомобилем в Удмуртии. Обстоятельства аварии выясняются.

8 декабря три грузовика столкнулись на трассе Тюмень – Екатеринбург в Свердловской области. Известно, что водитель автомобиля Freightliner отвлекся от управления и допустил выезд на встречную полосу. В результате он столкнулся с грузовиком Iveco и по касательной задел грузовик MAN.