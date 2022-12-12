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На севере Москвы в результате ливня возникли подтопления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова сообщила, что на севере Москвы в результате ливня возникли подтопления.

Отмечается, что часть съезда с Алтуфьевского шоссе на МКАД оказалась затоплена более чем на 20 см.

Ранее в этот день сообщалось, что из-за обрушившегося на Москву ливня в некоторых районах города возникли подтопления. Синоптики назвали его тропическим. В соцсетях появилось видео, которое было снято на съезде с МКАД на Алтуфьевском шоссе. На кадрах видно, что машины вынуждены пересекать настоящее море.

Ливень начался в столице в воскресенье, 11 декабря. Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 12 декабря в столице прогнозируется настоящий тропический дождь.

Накануне в Гидрометцентре России сообщили о продлении в столичном регионе «желтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы и осадков.

Также в МЧС России сообщили москвичам о штормовом предупреждении в виде дождя и ледяного дождя. В связи с этим в ведомстве призвали водителей быть внимательнее на дорогах, а пешеходов ― избегать шатких конструкций и укрытий под деревьями.

Кроме того, сообщалось, что за одни сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что прирост снега составил до 14 см. В связи с этим городские службы начали работать в режиме повышенной готовности.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 12 декабря может стать рекордным для Москвы по количеству осадков с 1960 года. Ожидается, что за день выпадет от 11 до 15 мм осадков. Более того, если в 1960 году основная масса приходилась на снегопад, то в этом году ожидается большой массив дождя.

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