Экс-морпех США пожаловался на разрушенную жизнь после смены пола

Бывший морской пехотинец США Крис Бек, десять лет назад сменивший пол, заявил, что сожалеет о принятом решении. Об этом 11 декабря сообщил таблоид New York Post.

В 2013 году морпех сделал каминг-аут как транс-персона и сменил имя на Кристин. По его словам, после этого жизнь экс-солдата превратилась в кошмар.

«Всё, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это с собой, но мне помогли», ― рассказал Бек.

Бывший военнослужащий отметил, что впоследствии им начали пользоваться для пропаганды. По его словам, Бек был наивен и не понимал, что с ним делают другие люди.

Более того, Крис Бек выступил против нынешнего политического климата в США, поощряющего строительство клиник для смены пола по всей стране.

«Как только [дети] входят и говорят: «Я пацанка», или «это заставляет меня чувствовать себя комфортно», а затем психолог говорит: «О, ты трансгендер». А потом на следующий день вы принимаете гормоны ― те же самые гормоны, которые они используют для медицинской кастрации педофилов. Теперь они дают это здоровым 13-летним детям», ― подчеркнул экс-морпех.

По его словам, Бек осудил многомиллиардную индустрию, включающую в себя психологов, ставящих диагноз по итогам всего одной встречи с пациентом, и клиники, проводящие хирургические операции, а также назначающие гормоны и другие химические препараты.

Крис Бек прослужил в американской армии более 20 лет. Он совершил 13 командировок и получил ряд наград, в том числе «Бронзовую звезду», а также «Пурпурное сердце», вручающуюся военным, получившим ранения.

Ранее в ноябре трансгендер победил в местном конкурсе красоты Miss Greater Derry, который проводится под эгидой организации «Мисс Америка». 19-летний Нгуен отметил, что очень рад быть первой транс-персоной, ставшей лауреатом награды.

В то же время некоторые пользователи Twitter сочли решение организаторов конкурса свидетельством «вытеснения» женщин, назвав это проявлением женоненавистничества.