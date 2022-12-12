Военные ВС РФ забросили гранату в трубу подземного блиндажа ВСУ дроном

Российские военнослужащие 60-го отдельного мотострелкового батальона «Ветераны» наносят удары по позициям военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников.

11 декабря в Telegram-канале 60 ОМСБ «Ветераны» было опубликовано видео, на котором военнослужащим удалось с помощью дрона забросить гранату в трубу подземного блиндажа противника в районе поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

На записи видно, как беспилотник бросает ручную гранату прямо в трубу.

Отмечается, что бойцы ВСУ пытаются укрыться в подвалах, из-за чего выбить их оттуда бывает непросто. Именно для этого используются дроны.

Ранее, 5 декабря, «Известия» показали кадры, на которых российские беспилотники «Ланцет» уничтожили два радиолокатора ВСУ и их боевые машины системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300.

2 декабря Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. Во время разведки районов боевых действий им был обнаружил автомобиль ВСУ, который доставлял боеприпасы к огневым позициям противника. После передачи координат на командный пункт точный огонь артиллерии уничтожил пункт снабжения, не нанеся урона по объектам гражданской инфраструктуры.

До этого, 30 ноября, появились кадры боевой работы «Орлана» с нагрузкой «Леер-3» для подавления связи GSM. Комплекс «Леер-3» позволяет получить доступ ко всем сотовым телефонам в радиусе десятка километров, заглушить мобильную связь, навести артиллерию на места скоплений абонентов, прослушать разговоры или разослать SMS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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