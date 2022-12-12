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В Белоруссии назвали падение ракеты в Польше запланированным актом

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Фото: Polska Policja
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Падение украинской ракеты в Польше могло быть запланированной провокацией. Такую версию событий в воскресенье, 11 декабря, выдвинул начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич.

«Наиболее вероятно, что это было спланировано, чтобы втянуть страны Запада в еще более жесткую конфронтацию с Российской Федерацией, вплоть до развязывания конфликта», — заявил он в интервью телеканалу СТВ.

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Гулевич подчеркнул, что Россия остается наиболее важным союзником для Белоруссии, поэтому власти республики приложат все усилия, чтобы поддержать дружественное государство, даже если под этим подразумевается противостояние внешней агрессии.

15 ноября ракета попала в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

Минобороны РФ в тот же день опровергло спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО, что в корне расходится с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что снаряд был российским. 19 ноября Белый дом в очередной раз подтвердил, что упавшая ракета является украинской.

Между тем 17 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Украина и Польша провоцируют прямое столкновение Москвы и НАТО, распространяя голословные обвинения.

Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально настаивала на причастности РФ к инциденту, назвали произошедшее несчастным случаем.

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