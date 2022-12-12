Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 15 декабря

Жителям Московского региона стоит ждать возвращения зимних морозов и температур до –10 к 15 декабря. Об этом 12 декабря ТАСС заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также предупредил, что в связи с этим заметно усилится гололедица на дорогах.

«В среду начинается понижение температуры — ночью и днем будет минус 3–5 градусов. В четверг температура понизится еще заметнее, вернется зимний режим погоды. Ночные температуры будут опускаться до 7–10 градусов мороза, а днем ― до 3–5 градусов мороза», ― рассказал Вильфанд.

По словам главы Гидрометцентра, в пятницу стоит ожидать –1…–6 градусов, в субботу ― до –10.

Накануне Вильфанд сообщил, что 12 декабря в Москве и Подмосковье ожидается температура до +4...+5 градусов. По его словам, температура будет соответствовать концу октября — началу ноября по климату.

Он также уточнил, что в понедельник в Москве может быть установлен новый рекорд по количеству осадков.

11 декабря в Москве было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и ледяным дождем. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию на дорогах.

Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о тропическом ливне, который придет в Москву 12 декабря.