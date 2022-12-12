Кадыров призвал главу UFC отдать пояс Анкалаеву и извиниться за ошибку

Глава UFC Дана Уайт должен извиниться и отдать пояс Магомеду Анкалаеву по итогам его боя с польским борцом Яном Блаховичем. Такое заявление глава Чечни сделал 11 декабря в своем Telegram-канале.

«Сохрани лицо лиги, собственное лицо. Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль. Побереги репутацию своей лиги», ― подчеркнул Кадыров.

Чеченский лидер предположил, не было ли решение судей по итогу боя политически мотивированным. Кадыров призвал главу организации вспомнить о недопустимости грязного судейства в спорте.

Ранее в этот же день решение судей оспорил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. По его мнению, в ходе боя было очевидно превосходство Анкалаева и судьи должны были отдать первенство ему.

Поединок между Анкалаевым и Блаховичем за вакантный титул в полутяжелом весе прошел на турнире UFC 282 в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе. По итогам пяти раундов боя судьи решили дать ничью в этом противостоянии. Таким образом титул в полутяжелом весе остался вакантным.

Сам же Анкалаев не одобрил решения судей и даже задумался, стоит ли ему и в будущем выступать на турнирах UFC. Спортсмен добавил, что ему обидно от сложившейся ситуации.