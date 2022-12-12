В Совфеде предложили дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предложил дать кинотеатрам отсрочку по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей. Об этом 12 декабря сообщило агентство ТАСС со ссылкой на письмо помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Отмечается, что отсрочку планируется дать до тех пор, «пока Министерство культуры не согласует механизмы нормального функционирования отрасли со всеми ее участниками единогласно».

«Так как параллельный импорт в отношении фильмов невозможен, предлагаем предоставить меры поддержки кинотеатрам в виде субсидий, отсрочек по кредитам, арендной плате, коммунальным платежам до момента, когда Министерство культуры РФ согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли, со всеми ее участниками единогласно», ― говорится в документе, который подписал глава комитета Совфеда Андрей Кутепов.

Согласно заявлению комитета, представители Министерства культуры РФ заявили, что ведомство ждет согласия всех кинотеатров и кинозалов на предложения по выходу из кризиса, «что невозможно в принципе».

В письме уточнили, что не спрашивается единогласное мнение всех участников отрасли, а меры поддержки принимаются из расчета экономических последствий.

Ранее, 7 сентября, сообщалось, что кинозалы в Рязани начали сдавать в аренду геймерам. Руководство одного из мультиплексов решило пустить в свои помещения игроков из-за нехватки фильмов для просмотра.