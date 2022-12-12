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Утвержден дизайн будущей станции метро «Физтех» московского метро

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил дизайн будущей станции Московского метрополитена «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 11 декабря.

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По его словам, стация откроется для пассажиров в 2023 году.

Как отметил Собянин, за основу авторы проекта взяли научную тематику. Рядом с будущей станцией «Физтех» располагается Московский физико-технический институт, студенты и преподаватели которого будут ею пользоваться.

«Раньше добраться до вуза можно было только на автобусах и электричках», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что вестибюль станции с трех сторон будет окружен колоннами необычной формы в виде больших конусов, расширяющихся вверх. Также они будут подсвечиваться изнутри, уточняет «Москва 24».

Благодаря новой станции, как подчеркнул Собянин, жители района Северный и ближайших к ему территорий Московской области смогут сократить время доездки до центра столицы на 15 минут. Кроме того, станция «Физтех» также разгрузит Дмитровское шоссе, пишет РИАМО.

9 декабря Сергей Собянин заявил, что строительство Троицкой ветки метро идет полным ходом. В частности, в 2024 году планируется запуск станции «Новаторская». Чиновник отметил важность Троицкой линии метро, поскольку в зоне ее притяжения живут или работают порядка 1,5 млн человек, пишет НСН.

7 декабря телеканал «360» сообщал, что запуск МЦД-3 разгрузит три линии метро и автомагистрали Подмосковья. Протяженность диаметра составит 85 километров, на нем будет работать 41 станция, из которых 14 станут пересадочными на метро или МЦК.

1 декабря в столичной мэрии сообщили, что специалисты завершили благоустройство основной площадки около станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы на 95%. В ходе благоустройства территории около станции «Сокольники» БКЛ красным клинкерным кирпичом выложено 1,14 га. Таким же материалом облицованы вентиляционные киоски.

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