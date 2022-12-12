В Татарстане из-за непогоды в ДТП попали десятки автомобилей

Десятки автомобилей попали в аварию в Татарстане в результате непогоды в воскресенье, 11 декабря.

По данным «Известий», массовое ДТП произошло на федеральной трассе М7 из-за плохой видимости и гололеда.

В сети появились кадры с места аварии, снятые очевидцами. На них видно несколько пострадавших в аварии автомобилей, причем сами авторы ролика едут на минимальной скорости.

ГИБДД Татарстана ввело временные ограничения на движение автобусов и грузовиков по федеральным трассам до улучшения погодных условий. Автомобилистам посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости, пишет НСН.

Помимо этого, 12 декабря в республике объявили штормовое предупреждение, сообщает сайт aif.ru. На дорогах возможно образование гололедных отложений. Согласно прогнозам синоптиков, также в регионе ожидаются ледяные дожди и гололедица, отмечает «Федеральное агентство новостей».