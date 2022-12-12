«Гознак» поможет банкам с распознаванием новых банкнот

Банкиры обратились к ЦБ с просьбой перенести ввод в массовое обращение модернизированной сторублевой купюры в связи с санкциями, которые повлияли на настройку банкоматов. В интервью «Известиям» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук сообщил, что компания использует свой опыт работы с образами банкнот для помощи банкам.

Он объяснил, что за распознавание банкноты в банкомате отвечает небольшой файл, который схематично представляет образ купюры. Этот файл в банкоматы загружают их производители. По его словам, все российские службы техподдержки доступа к редактированию файла не имели.

Раньше новую банкноту отправляли к производителям банкоматов, где ее сканировали, обрабатывали и формировали специальный файл. Затем этот файл направляли в службу техподдержки уже в России, которая его устанавливала по всем банкоматам.

Как уточнил Трачук, в связи с санкциями техподдержка перестала работать. Соответственно, сформировать образ новой банкноты крайне затруднительно. Поэтому стало ясно, что на настройку банкоматов с обновленной сторублевой банкнотой потребуется значительно больше времени, чем было рассчитано год назад, добавил генеральный директор «Гознака».

Однако он отметил, что нельзя сидеть сложа руки. Поэтому «Гознак» решил использовать свой опыт работы с образами банкнот для помощи банкам, которые к обратились к компании.

«Мы сейчас стараемся помочь банкам сформировать новые образы для валидаторов — так называется устройство в банкомате, которое обеспечивает проверку подлинности банкноты, — и тем самым помочь запустить работу банкоматов уже с обновленными сторублевыми банкнотами», — рассказал Трачук.

Он выразил надежду на то, что в начале 2023 года отдельные марки банкоматов «Гознаку» удастся «оживить».

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«Менее защищенной банкнота не станет»