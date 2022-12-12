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В Катаре сообщили о гибели еще одного журналиста во время ЧМ-2022

Фотокорреспондент катарского телеканала скончался во время чемпионата мира-2022
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Фото: Соцсети
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Фотограф Халид аль-Мисслам, освещавший события чемпионата мира по футболу в Катаре, скоропостижно скончался. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщила газета Gulf Times.

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Аль-Мисслам ушел из жизни 10 декабря во время освещения турнира. Он работал фотожурналистом в штате канала Al Kass TV. Причина смерти не указывается.

9 декабря стало известно, что американский репортер CBS Sports Грант Уол умер во время работы на ЧМ-2022 в Катаре. Он потерял сознание на стадионе во время матча четвертьфинала между сборными Аргентины и Нидерландов. Прибывшие медики не смогли реанимировать журналиста.

Согласно информации TMZ Sports, Уол скончался в результате сердечного приступа. Данную версию отвергли родственники покойного. Как завил брат журналиста, Эрик, Грант был абсолютно здоров и мог стать жертвой спланированного убийства. Отмечается, что за несколько дней до трагедии журналиста задержали за ношение футболки с радугой.

10 декабря агент Гранта Уола, Тим Сканлан, предположил, что репортер мог умереть из-за стресса.

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