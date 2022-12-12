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В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и осадков
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В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и осадков

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в воскресенье, 11 декабря.

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Предупреждение из-за снега в Москве будет действовать до 07:00 12 декабря, а в Подмосковье — до 09:00 12 декабря, пишет Life.ru. Предупреждение о гололедице будет действовать в столице и области до 11:00 вторника, 13 декабря, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Такое же предупреждение действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской области, пишет РИАМО

По прогнозам специалистов, в регионе возможно налипание мокрого снега и образование травмоопасной гололедицы на дорогах. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, пишет «Федеральное агентство новостей». В уборке задействованы роторная и другая техника, средства малой механизации, бригады дворников, отмечает «Москва 24». Для помощи водителям грузовиков организовано дежурство тягачей.

Особое внимание специалисты уделяют очистке пешеходных зон, тротуарам, проходам к остановкам и станциям метро, МЦК, железнодорожным станциям и т. д.

Также 11 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о грядущем тропическом дожде в Москве. Предполагается, что за сутки в регионе выпадет до 60% месячной нормы осадков, отмечает телеканал «Звезда».

Тишковец добавил, что объем осадков 12 декабря установит рекорд за всю историю наблюдения в Москве в эту дату. Прошлый максимум зафиксировали в 1981 году, когда выпало 23 миллиметра осадков, сообщает телеканал «360».

12 декабря, по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, ожидается потепление до +4...+5 градусов. По его словам, в регионе пройдут дожди с мокрым снегом. Такая погода характерна для конца октября — начала ноября, пишет НСН.

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