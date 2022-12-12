Гаджимагомедов стал чемпионом Международной ассоциации бокса

Россиянин Муслим Гаджимагомедов одержал победу в поединке с испанцем Энмануэлем Рейесом Пла на турнире Международной ассоциации бокса среди профессионалов (IBA) в Абу-Даби. Об этом стало известно 11 декабря.

Отмечается, что 25-летний Гаджимагомедов владел преимуществом в бою на всем протяжении встречи с 29-летним Рейесом. По итогу судьи единогласно отдали победу россиянину.

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший лично вручил Гаджимагомедову титул чемпиона IBA среди профессионалов.

За свою карьеру Муслим Гаджимагомедов становился серебряным призером Олимпиады в Токио (2020), серебряным призером чемпионата Европы (2017).

Рейес ― серебряный призер чемпионата Европы (2022) и бронзовый призер чемпионата мира (2021).

Ранее в этот день олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко одолел в поединке немца Артура Манна в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) на турнире RCC Boxing Promotions. Встреча длилась 10 раундов и закончилась единогласной победой россиянина по решению судей: 99:89, 99:89, 100:88.