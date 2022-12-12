Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 декабря

Облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до одного градуса мороза — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 12 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1.

В Московской области ожидается от 0 до +5 градусов. Кроме того, синоптики предупредили, что местами возможно налипание мокрого снега.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами возможны порывы 15 м/с, ночью — южный ветер, его скорость составит 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 740–741 мм ртутного столба.

Ранее, 11 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье 12 декабря ожидается температура до +4...+5 градусов. По его словам, температура будет соответствовать концу октября — началу ноября по климату.

В этот же день Вильфанд заявил, что в понедельник в Москве может быть установлен новый рекорд по количеству осадков.

11 декабря в Москве было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и ледяным дождем. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию на дорогах.

Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о тропическом ливне, который придет в Москву 12 декабря.