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Бюджетных средств не хватит на реализацию программы по борьбе с диабетом

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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На реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» выделят 10 млрд в год. Это следует из текста закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», утвержденного президентом России Владимиром Путиным 5 декабря.

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По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, этих денег не хватит на полноценную реализацию программы, тем не менее они станут заделом для начала ряда мероприятий в этой области. Так, из-за большого количества задач 10 млрд недостаточно для всей программы, считает президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова.

«В нашей сфере сейчас остро стоит вопрос с финансированием школ диабета, не хватает денег на подготовку квалифицированных кадров, нужны средства на тест-полоски и системы непрерывного мониторинга сахара в крови. Их нам обещают уже несколько лет, но такие системы до сих пор есть лишь в части регионов. И то только для детей. На какие именно статьи пойдут эти 10 млрд?» — поинтересовалась Густова.

Тем не менее выделенные средства помогут начать работу по проекту хотя бы в некоторых регионах, в свою очередь отметила директор Института диабета Научно-медицинского исследовательского центра эндокринологии, замдиректора по научной работе ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Марина Шестакова. Однако она подчеркнула, что будет настаивать на увеличении финансирования в последующие годы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уровень и сахара: диабетики не досчитались финансирования в бюджете

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