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В США оценили вероятность принятия закона о запрете штурмового оружия

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Фото: TASS/Wang Ying
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После того, как палата представителей США перейдет под контроль республиканцев, в стране не смогут принять более строгое оружейное законодательство, в том числе ввести запрет штурмового оружия. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

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Нижняя палата конгресса, в настоящее время контролируемая либералами, поддержала соответствующую инициативу еще 29 июля. Однако для окончательного одобрения законопроекта необходимо набрать 60 голосов в сенате, который сейчас разделен между партиями 50 на 50.

«Теоретически небольшой перевес Демпартии в сенате может позволить законопроекту пройти, однако есть риск, что некоторые демократы проголосуют против него или республиканцы могут обструктировать законопроект, то есть использовать процедурную технику, чтобы путем затягивания дебатов предотвратить вынесение законопроекта на голосование в зале сената», — допустил американский эксперт.

Если же сенатское голосование не состоится до конца сессии (3 января 2023 года), инициатива должна вновь быть одобрена в обеих частях конгресса. В начале следующего года палата представителей по итогам промежуточных выборов переходит под контроль Республиканской партии, так что законопроект почти наверняка будет отклонен, предположил профессор Хан.

Как напомнил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, «красные» традиционно считаются приверженцами второй поправки к конституции США, гарантирующей гражданам право на хранение и ношение оружия.

«Если говорить по партийному расколу в вопросе оружейного законодательства, то республиканцы традиционно считают, что у американцев есть право на оружие. И, естественно, у них мощнейшая поддержка среди производителей оружия. Среди демократов процент поддерживающих меньше», — объяснил он «Известиям».

В настоящее время многие демократы выступают за запрет продажи в стране штурмового оружия. С соответствующими призывами не раз выступал и действующий президент США Джо Байден.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Карты на ствол: смогут ли в США ужесточить оружейное законодательство

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