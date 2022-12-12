Число жертв взрыва в жилом доме в Британии увеличилось до пяти

Число погибших при взрыве в многоквартирном городе на британском острове Джерси в проливе Ла-Манш увеличилось до пяти. Об этом сообщили 11 декабря в местной полиции.

«Подтвержденное число островитян, погибших в результате взрыва, в настоящее время составляет пять человек. Есть несколько жителей, мы работаем над предположением о четырех, которые числятся пропавшими без вести. Их семьи были поставлены в известность раньше других островитян. Им по-прежнему оказывают поддержку специальные сотрудники», ― говорится в сообщении правоохранительных органов острова в Twitter.

Полиция вместе с отрядами кинологов определила в обломках несколько мест, где потенциально могут оставаться тела жертв инцидента. Они продолжают работы по поиску тел. На месте инцидента дежурят пожарные и медики.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что не менее трех человек стали жертвами взрыва на острове Джерси. Еще более 10 человек числились пропавшими без вести.

Инцидент произошел утром того же дня в трехэтажном здании в столице острова Сент-Хелиер.

Отмечается, что накануне происшествия по этому адресу уже выезжала пожарная служба по вызову о запахе газа в доме.