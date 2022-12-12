Более 50 рейсов отменены или задержаны в Москве из-за непогоды

Столичные аэропорты задержали 43 рейса и отменили еще восемь вылетов в связи с непогодой в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 00:50 мск больше всего задержано вылетов из аэропорта Шереметьево. В нем отменили два и задержали 20 вылетов.

В Домодедово задержали 16 рейсов и отменили четыре.

Во Внуково пока задержано семь вылетов, отменено два.

Об изменениях в полетах из аэропорта Жуковский не сообщалось.

Ранее в этот день из-за плохой погоды свою работу приостановил Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани.

Отмечалось, что в районе воздушной гавани наблюдался боковой ветер с порывами до 15 м/с. Пассажирам задержанных рейсов предложили питание, питье и размещение в гостинице.

11 декабря в МЧС России сообщили москвичам о штормовом предупреждении в виде дождя и ледяного дождя. В связи с этим в ведомстве призвали водителей быть внимательнее на дорогах, а пешеходов ― избегать шатких конструкций и укрытий под деревьями.

Помимо этого, сообщалось, что за одни сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что прирост снега составил до 14 см. В связи с этим городские службы начали работать в режиме повышенной готовности.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что понедельник, 12 декабря, может стать рекордным для Москвы по количеству осадков с 1960 года. Ожидается, что за день выпадет от 11 до 15 мм осадков. Более того, если в 1960 году основная масса приходилась на снегопад, то в этом году ожидается большой массив дождя.