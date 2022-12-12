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Синоптик сообщил о выпадении 6 мм осадков в Москве и области 11 декабря
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Вильфанд пообещал москвичам октябрьскую погоду в начале недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 11 декабря сообщил, что в понедельник, 12 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается температура до +4...+5 градусов.

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«Днем в понедельник прогнозируется +2...+4 градуса, даже до +5 градусов. Это выше нормы на 6 градусов, то есть температура будет соответствовать концу октября — началу ноября по климату», — сказал он ТАСС.

Однако Вильфанд отметил, что уже во вторник, 13 декабря, температура понизится, ожидается от –2 до +2 градусов.

Также Вильфанд предупредил жителей Московского региона об осадках в виде дождя и мокрого снега, которые прогнозируются 12 и 13 декабря.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за день в Москве и Московской области выпало до 6 мм осадков в виде дождя и ледяного дождя со снегом

11 декабря в МЧС России сообщили москвичам о штормовом предупреждении в виде дождя и ледяного дождя. В связи с этим в ведомстве призвали водителей быть внимательнее на дорогах, а пешеходов ― избегать шатких конструкций и укрытий под деревьями.

Кроме того, сообщалось, что за одни сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что прирост снега составил до 14 см. В связи с этим городские службы начали работать в режиме повышенной готовности.

Ранее в этот день Вильфанд предупредил, что 12 декабря может стать рекордным для Москвы по количеству осадков с 1960 года. Ожидается, что за день выпадет от 11 до 15 мм осадков. Более того, если в 1960 году основная масса приходилась на снегопад, то в этом году ожидается большой массив дождя.

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