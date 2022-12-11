Российские военнослужащие уничтожили минометный расчет ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 декабря рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Направление (авдеевское) у нас одно из самых оживленных и опасных. Буквально сегодня подразделение уничтожило минометный расчет противника», ― сообщает корреспондент.

Он отметил, что военнослужащие продолжают активную работу по позициям ВСУ, чтобы расчистить дорогу для наступления бойцов батальонов «Спарта» и «Сомали».

«Бьем по укреплениям противника, которые после будут штурмовать бойцы «Спарты», ― добавил корреспондент.

Военнослужащий с позывным «Третий» указал на то, что сложности для работы создают погодные условия. Кроме того, приходится действовать быстро, поскольку ответный огонь может последовать в течение 10 минут. Уточняется, что удары наносятся из самоходных гаубиц «Мста-Б».

Ранее в этот день российские военные уничтожили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ в ДНР.

Тогда же расчеты крупнокалиберных 120-миллиметровых минометов 2Б11 Южного военного округа (ЮВО) уничтожили командный пункт ВСУ, а также нанесли огневое поражение скоплению сил и техники противника на запорожском направлении.

Помимо этого, 11 декабря расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили командные пункты, живую силу, а также артиллерийские и минометные батареи ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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