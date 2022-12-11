В Самаре отреставрируют особняк Благовещенского

В Самаре начали поиск подрядчика для реставрации особняка Благовещенского, который расположен в центре города. Об этом пишет Самара-КП в воскресенье, 11 декабря.

Сейчас в здании размещен офис медицинской компании, которая и стала заказчиком.

Подрядчик должен будет восстановить крышу, заменить фасад с антибактериальной обработкой поверхности, отремонтировать несущие перегородки.

При этом отмечается, что несущие конструкции имеют значительные дефекты, и ремонт провести надо с их учетом, чтобы не разрушить дом.

Планируется, что все работы завершатся к марту 2024 года, уточняет НИА «Самара».