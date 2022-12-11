Пожар в жилом доме произошел в Астраханской области

В Ахтубинске в Астраханской области произошел пожар в жилом доме. Об этом в воскресенье, 11 декабря, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 9 декабря в 15:45 на улице Лермонтова, в доме № 48. Загорелись жилой дом на площади 48 кв. м и хозяйственная постройка на площади на 25 кв. м.

Огонь удалось потушить в 16:32. В результате пожара повреждения получили кровля, внутренняя отделка и вещи в доме. Никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной происшествия стало короткое замыкание.

Ранее, 10 декабря, в центре Москвы загорелось здание усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке, построенной в конце XVII века. Площадь пожара составила 50 кв. м. Никто не пострадал.