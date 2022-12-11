Ульяновцев предостерегли от выхода на лед из-за ледокола на Волге
С 11 по 13 декабря через Волгу от Тольятти до Криушинского судоремонтного завода проходит ледокол «Терек-1». Об этом в воскресенье, 11 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на АО «Дороги и мосты».
В связи с проходом ледокола региональное управление МЧС по Ульяновской области предупредило местных жителей о запрете выхода на лед во избежание несчастных случаев.
«В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112», — напомнили в ведомстве.
Ранее, 29 ноября, в Старой Купавне Московской области восьмиклассник провалился под лед и утонул. По данным «Известий», трагедия произошла во время прогулки мальчика с другом.