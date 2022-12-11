Волк попал в капкан в одном из сел в Коми
В селе Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми волк попал в капкан. Об этом в воскресенье, 11 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на местную администрацию.
Хищника отстрелили.
По словам охотника Александра Якунина, утром он проверял капканы и обнаружил в одном из них животное. Он погрузил хищника в машину и отвез в село, чтобы местные жители, которые жаловались на нападения на собак и рассказывали о волчьих следах, увидели, что угрозы больше нет.
В администрации села призвали граждан сообщать о каждом появлении волков.
Ранее, 26 октября, волки растерзали собаку у детского сада в поселке Пяльма Пудожского района Карелии.