Волк попал в капкан в одном из сел в Коми

В селе Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми волк попал в капкан. Об этом в воскресенье, 11 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на местную администрацию.

Хищника отстрелили.

По словам охотника Александра Якунина, утром он проверял капканы и обнаружил в одном из них животное. Он погрузил хищника в машину и отвез в село, чтобы местные жители, которые жаловались на нападения на собак и рассказывали о волчьих следах, увидели, что угрозы больше нет.

В администрации села призвали граждан сообщать о каждом появлении волков.

Ранее, 26 октября, волки растерзали собаку у детского сада в поселке Пяльма Пудожского района Карелии.