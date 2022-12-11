Пожар в жилом доме произошел в Тверской области

В Конаковском районе Тверской области загорелся жилой дом. Об этом в воскресенье, 11 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел ранее в этот день. Дом загорелся на улице Центральная в поселке Изоплит в 10:26. В 14:50 огонь был ликвидирован.

Как сообщается, пожар уничтожил крышу дома и повредил всё внутри. Никто не пострадал.

Ранее, 10 декабря, в центре Москвы загорелось здание усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке, построенной в конце XVII века. Площадь пожара составила 50 кв. м. Никто не пострадал.