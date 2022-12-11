Жителям Калуги разрешили устанавливать сауны в квартирах

В многоквартирных домах Калуги теперь можно устанавливать сауны и хаммамы. Об этом в воскресенье, 11 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В материале упоминаются поправки к приказу МЧС о системе противопожарной защиты.

При этом отмечается, что сауну или хаммам в квартире можно установить только при реконструкции дома или его капитальном ремонте. Также подчеркивается, что индивидуальные сауны должны быть изготовлены на заводе с соблюдением всех норм и правил, а при монтаже необходимо придерживаться инструкции изготовителя.