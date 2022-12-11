Курского бизнесмена оштрафовали на 2 млн рублей за мошенничество с госконтрактами

В Курске Ленинский районный суд признал виновным бизнесмена Антона Тяпочкина в мошенничестве с госконтрактами и назначил ему штраф в 2 млн рублей. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на материалы суда.

Было установлено, что с мая 2019 года по февраль 2020 года Тяпочкин похитил около 7 млн рублей у администрации города, выполняя работы по благоустройству. Полученные мошенническим путем бюджетные средства он потратил на финансовую деятельность своей компании — «Кварта-Л».

В ходе предварительного расследования представитель потерпевшего уменьшил сумму исковых требований до 2,6 млн рублей с учетом полного возмещения ущерба по эпизодам реконструкции водопроводной станции и благоустройства сквера «Гулливер». Иск о возмещении оставшегося ущерба передан на рассмотрение в гражданском судопроизводстве.