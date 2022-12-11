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Корабль Orion приводнился в Тихом океане после завершения лунной миссии

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Фото: NASA
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Космический корабль Orion, запущенный в рамках лунной миссии Artemis I, приводнился в Тихом океане. Об этом 11 декабря сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

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Корабль приводнился в 09:40 по времени западного побережья США (20:40 мск). Капсула спустилась с помощью трех парашютов. По предварительным данным, повреждений корабля не зафиксировано. На борту Orion находились манекены для измерения воздействия условий полета на будущие экипажи.

Ракета-носитель Space Launch System с кораблем Orion была запущена на Луну в рамках миссии Artemis 16 ноября. Запуск был произведен с космодрома Канаверал во Флориде. Пуск несколько раз откладывали по техническим причинам.

В ходе миссии Orion пролетел на расстоянии 130 км над поверхностью Луны. Аппарат находился на темной стороне спутника Земли, которая не видна с планеты.

26 ноября Orion совершил успешный маневр по выходу на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.

Лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к спутнику Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля Orion. NASA намерено завершить программу к 2024 году, однако не исключает возможных задержек или переносов.

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