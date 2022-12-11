Водителя в Петербурге насмерть придавил его же автобус

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 11 декабря, в результате несчастного случая погиб водитель автобуса. Мужчину задавило его же транспортное средство.

Изначально в социальных сетях местные рассказывали, что водитель вышел из салона автобуса, после чего транспортное средство само начало движение. После этого мужчину зажало между двумя автобусами. Отмечалось, что водитель скончался до приезда спасателей.

Как удалось выяснить «Известиям», причиной происшествия стало то, что водитель вышел из автобуса, не поставив его на стояночный тормоз. Именно из-за этого транспортное средство тронулось с места. Мужчина сам пытался остановить автобус, не заходя в него.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

В конце июля на юго-западе Москвы был обнаружен мертвый водитель коммерческого автобуса. Мужчину заметили на конечной остановке в салоне автобуса без признаков жизни.