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Протестующие в Монголии разошлись в требованиях к властям страны

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Фото: ТАСС/Туяна Зондуева
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Среди протестующих в Монголии возникают разные требования к властям страны. Об этом 11 декабря сообщило ТАСС.

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По словам корреспондента агентства, часть собравшихся у входа в здание правительства повторяют лозунги с требованием назвать имена высокопоставленных коррупционеров и расхитителей угля.

При этом некоторые протестующие заявили о необходимости роспуска парламента и проведении избирательной реформы. Часть молодых митингующих призывала отправить в отставку правительство Монголии.

В Улан-Баторе с 3 декабря проходят митинги на фоне угольного скандала. Местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии в КНР, отличается от того, что получил Китай. В частности, указывалась сумма в $12,9 млрд — именно во столько оценивается украденный уголь, который должен был экспортироваться из страны.

Протестующие потребовали озвучить имена тех, кто причастен к краже, и привлечь их к ответственности. При этом, по сообщениям СМИ, в Китае причастные к краже угля были казнены.

После того как манифестантам удалось прорваться в здание правительства, губернатор столицы издал указ о насильственном разгоне демонстраций. Также власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными гражданами.

6 декабря стало известно, что во время протестов в Улан-Баторе были ранены 13 полицейских. Также сообщалось о случаях вандализма.

Позднее, 8 декабря, экс-глава госкомпании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг, а также его родственники и ряд бизнесменов были задержаны на двое суток после обысков, проведенных в их домах.

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