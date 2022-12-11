Эрдоган пообещал Зеленскому помощь в преодолении тяжелой зимы

Турция окажет поддержку Украине в преодолении последствий тяжелой зимы. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам телефонных переговоров с коллегой Владимиром Зеленским.

«Президент Эрдоган отметил в разговоре, что Турция продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы», — сообщил 11 декабря Twitter администрации Эрдогана.

Эрдоган также поддержал расширение черноморского гуманитарного коридора для поставок продовольствия и другой продукции.

Ранее, 10 декабря, стало известно, что Совет Евросоюза (ЕС) одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. В числе целей кредита организация указала финансирование неотложных потребностей страны и восстановление критической инфраструктуры.

На Украине констатируют сложную ситуацию с энергоснабжением. В отдельных регионах, например в Одессе, аварийные отключения носят бессрочный характер.

7 декабря Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура страны на сегодняшний день не подлежит полному восстановлению. Он предупредил, что в ближайшем будущем не удастся отказаться от аварийных отключений в большинстве населенных пунктов.

До этого, 23 ноября, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии. В связи с этим градоначальник призвал страны Европы помочь Украине гуманитарной помощью, прежде всего электрогенераторами, теплой одеждой и др.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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