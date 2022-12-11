В США назвали Сувалкский коридор препятствием для увеличения поставок оружия Киеву

США не наращивают поставки вооружения Украине из-за уязвимости НАТО в Сувалкском коридоре. Об этом 9 декабря сообщил портал Foreign Policy.

Обозреватель Джейк Дойч сообщил, что, согласно информации от трех источников в военной среде, министерство обороны США находится под постоянным давлением конгресса, который хочет увеличить поставки оружия Украине.

Однако в военном ведомстве отказываются передавать вооружения из стратегических запасов, так как опасаются ответного удара по Сувалкскому коридору.

«Представители министерства обороны заявили, что требования к запасам, предусмотренные военными планами США, являются причиной замедления темпов американской военной помощи Украине в последние месяцы», — сообщил Дойч.

Сувалкский коридор — это 100-километровый участок границы Польши и Литвы, который расположен между Калининградской областью и Белоруссией.

Ранее, 22 июня, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение по поводу Сувалкского коридора. Он заявил, что НАТО считает этот район самым уязвимым в военном плане.

Американские СМИ нередко называют Калининградскую область кошмаром НАТО, а представители США неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Так, аналитик Лексингтонского института США Сара Уайт в январе заявила, что Запад якобы может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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