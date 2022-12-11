В Чебоксарах задержан местный житель за нападение на 12-летнюю девочку

В Чебоксарах задержан 36-летний мужчина за нападение на 12-летнюю школьницу. Об этом 10 декабря сообщает СУ СК РФ по республике Чувашия.

Указывается, что мужчина напал на девочку утром 9 декабря на крыльце Лицея № 4 и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

На опубликованной записи с камеры видеонаблюдения заметно, что мужчина подходит к ребенку и начинает хватать его за куртку. Отмечается, что личность подозреваемого удалось установить в течение суток. Им оказался 36-летний житель города Чебоксары, его задержали.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

В конце октября в Вологде прохожие спасли 10-летнюю школьницу от педофила, набросившегося на нее.

По данным «Известий», девочка подверглась нападению, когда возвращалась с учебы домой. Мужчина повалил ребенка на землю и попытался ее изнасиловать, что заметили прохожие и не позволили этого сделать. Затем они задержали злоумышленника и передали его полиции.