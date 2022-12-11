Российского певца Данко не пустили в Молдавию

Российский певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) рассказал, что его не пустили в Молдавию на концерт. Об этом он заявил 11 декабря в видеообращении к поклонникам.

«Дорогие кишинёвцы, я преодолел огромный путь, на поездах, пароходах, самолетах, но меня не пустили в вашу страну. Думаю, что когда-нибудь мы с вами встретимся. Простите, что так вышло. Вы тут ни при чем», — сказал он.

53-летний певец рассказал, что провел в аэропорту Кишинёва несколько дней, прежде чем смог сесть на обратный рейс.

«На таможне молдавской отняли паспорт, говорят: «Не пустим тебя», а почему — не объясняют… К сожалению, меня просто не пустили в вашу страну, завернули, сижу в аэропорту уже второй день, еще ночь буду», — сказал он.

Жена Данко Мария Силуянова заявила, что певца не пустили в Молдавию по политическим причинам.

«Саша должен был выступать в Кишинёве 9 декабря. Ему пришлось двое суток ехать на поезде из Крыма в Москву, затем лететь в Ереван и уже оттуда в Молдавию. Когда самолет приземлился в Кишинёве, Сашу — одного-единственного со всего рейса — задержали сотрудники погранслужбы. Мол, ему въезд в страну запрещен по политическим причинам, а именно, из-за поддержки России — проживания в Крыму и поездок в Донбасс», — сказала она «Комсомольской правде».