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Военкор «Известий» пообщался с бойцами отряда «Барс-13» в районе Кременной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Прудников 11 декабря побывал на позициях бойцов добровольческого батальона «Барс-13» в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Командир батальона Сергей Фомченков (позывной Фомич) заявил, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток прорвать оборону на этом направлении.

«Мы сманеврировали, заставили их поверить, что нас на позициях нет»
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По его словам, к северу от Кременной украинские боевики стремятся получить контроль над трассой, соединяющей город со Сватово.

Боец с позывным Адвокат рассказал военкору, что недавно подразделение отражало атаку украинских диверсантов.

«Два дня назад отражали нападение ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Ред.). Безобидный лес, но ДРГ здесь гуляют очень часто», — сказал Адвокат.

Удалось Прудникову пообщаться и с другими добровольцами.

«Мой дед прошел I Украинский фронт. Я иду по стопам своего деда. Всецело рад, что Господь наградил меня такой судьбой», — сказал боец с позывным Теркин.

Бойцы подразделения Западного военного округа 8 декабря нанесли удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорным пунктам украинских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике.

В начале декабря российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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