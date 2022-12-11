Военкор «Известий» пообщался с бойцами отряда «Барс-13» в районе Кременной

Корреспондент «Известий» Александр Прудников 11 декабря побывал на позициях бойцов добровольческого батальона «Барс-13» в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Командир батальона Сергей Фомченков (позывной Фомич) заявил, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток прорвать оборону на этом направлении.

По его словам, к северу от Кременной украинские боевики стремятся получить контроль над трассой, соединяющей город со Сватово.

Боец с позывным Адвокат рассказал военкору, что недавно подразделение отражало атаку украинских диверсантов.

«Два дня назад отражали нападение ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Ред.). Безобидный лес, но ДРГ здесь гуляют очень часто», — сказал Адвокат.

Удалось Прудникову пообщаться и с другими добровольцами.

«Мой дед прошел I Украинский фронт. Я иду по стопам своего деда. Всецело рад, что Господь наградил меня такой судьбой», — сказал боец с позывным Теркин.

Бойцы подразделения Западного военного округа 8 декабря нанесли удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорным пунктам украинских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике.

В начале декабря российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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