Шереметьево проведет расследование после срабатывания пожарной сигнализации

Аэропорт Шереметьево проводит служебное расследование после срабатывания датчика противопожарной системы. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В паркинге терминала В произошло реагирование противопожарной системы в результате срабатывания датчика. Датчик <...> среагировал на задымление в одном из служебных помещений. <...> Проводится служебное расследование», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия. Пострадавших в результате ЧП нет. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.

В распоряжении «Известий» оказались кадры с места происшествия. На них видно, что в помещении частично обвалился потолок.