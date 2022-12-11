В Германии ужесточат закон о ношении оружия в связи с раскрытым заговором
Власти Германии ужесточат закон о ношении оружия после задержания преступной группы, планировавшей государственный переворот. Об этом 11 декабря сообщила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.
«Как минимум у 1050 рейхсбюргеров (националистическое движение в ФРГ. — Ред.) были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций. Для этого мы в ближайшее время ужесточим закон об оружии», — написала она в своем Twitter.
Фезер отметила, что сегодня Германия имеет дело не с безобидными «чудаками», а с потенциальными террористами.
7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций. Правые экстремисты планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.
Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ. 9 декабря стало известно ее имя — Виталия Б. Другие подробности касательно ее дальнейшей судьбы не сообщались.
По данным СМИ ФРГ, многие из задержанных прошли службу в бундесвере. Всего в заговоре подозревают более 50 человек. Подозреваемые вербовали в свои ряды сторонников, прежде всего в Вооруженных силах ФРГ и полиции.
По данным агентства Reuters, участники ячейки рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества.