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В Германии ужесточат закон о ношении оружия в связи с раскрытым заговором
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В Германии ужесточат закон о ношении оружия в связи с раскрытым заговором

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Фото: Global Look Press/Christoph Reichwein (crei)
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Власти Германии ужесточат закон о ношении оружия после задержания преступной группы, планировавшей государственный переворот. Об этом 11 декабря сообщила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

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«Как минимум у 1050 рейхсбюргеров (националистическое движение в ФРГ. — Ред.) были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций. Для этого мы в ближайшее время ужесточим закон об оружии», — написала она в своем Twitter.

Фезер отметила, что сегодня Германия имеет дело не с безобидными «чудаками», а с потенциальными террористами.

7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций. Правые экстремисты планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ. 9 декабря стало известно ее имя — Виталия Б. Другие подробности касательно ее дальнейшей судьбы не сообщались.

По данным СМИ ФРГ, многие из задержанных прошли службу в бундесвере. Всего в заговоре подозревают более 50 человек. Подозреваемые вербовали в свои ряды сторонников, прежде всего в Вооруженных силах ФРГ и полиции.

По данным агентства Reuters, участники ячейки рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества.

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