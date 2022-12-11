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Венгерский евродепутат призвал переосмыслить сотрудничество в рамках Евросоюза

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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Kalker
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Сотрудничество стран в рамках Евросоюза требует переосмысления, так как Брюссель оказывает давление по отношению к Венгрии, Польше и другим членам. Об этом 11 декабря заявил депутат Европейского парламента от Венгрии Тамаш Дейч.

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«Брюссельские бюрократы используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы навязать свою волю венгерскому народу, и делают это в то время, когда по этим вопросам существует национальное единство, выходящее далеко за рамки партийной принадлежности», — сказал он в эфире радиостанции Kossuth.

Дейч отметил, что Еврокомиссия и Европарламент пытаются заставить правительство Венгрии следовать их политике в области миграции, сексуальных меньшинств и санкций.

«Хватит этого высокомерного, снисходительного, надменного, колониального западного превосходства, которое хорошо известно из истории. Во многих отношениях сотрудничество в рамках Евросоюза нуждается в переосмыслении», — добавил он.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций, иммиграции и гендерных вопросов. Он подчеркнул, что Венгрия выполняет свои обязательства, но в указанных вопросах Будапешт представляет интересы венгерского народа, а не Брюсселя.

До этого, 8 декабря, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз во главе с Брюсселем не гнушается использовать шантаж для достижения своих целей. По его словам, Венгрия не единожды подвергалась шантажу в прошлом и должна быть готова отстаивать себя и свою позицию в будущем.

Тогда Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт отверг предложение увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

6 декабря сообщалось, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный ЕК на 2023 год.

Ранее, 18 ноября, Орбан заявил, что Венгрия потеряла из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он пояснил, что ошибочная санкционная политика Брюсселя привела к резкому росту цен на энергоносители, который в свою очередь вызвал дефицит в экономике Венгрии на эту сумму.

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