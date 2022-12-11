На Урале один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом

В Свердловской области один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом. Об этом 11 декабря журналистам сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, авария произошла 11 декабря в районе 13:00 мск в Нижнетуринском районе. По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате столкновения мужчина скончался.

Горелых сообщил, что в автобусе находились 27 человек, пятеро из них получили травмы и были доставлены в местную больницу. В настоящий момент сотрудники проводят экспертизу крови погибшего, чтобы выяснить его состояние в момент аварии.

Ранее 11 декабря в Москве внедорожник насмерть сбил дворника. Авария произошла в 6:30 на Страстном бульваре. Водитель наехал на дворника, который находился рядом с трактором. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По предварительной информации, водитель внедорожника был пьян. При этом он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.