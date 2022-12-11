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ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Киевскому району Донецка

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Киевскому району Донецка. Об этом сообщается 11 декабря в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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Кроме того, еще по району прилетело пять снарядов калибра 155 мм.

Очевидцы в социальных сетях публикуют кадры из Киевского района, на которых видны столбы дыма рядом с жилой застройкой.

Ранее в этот же день сообщалось, что две женщины получили ранения в результате обстрела Донецка украинскими боевиками.

Также 11 декабря жительница Донецка Елена, ставшая очевидицей обстрела со стороны Вооруженных сил Украины территории горбольницы, рассказала «Известиям» подробности случившегося. По ее словам, снаряд попал в приемное отделение, в результате оказались пробита стена и разбиты стекла.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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