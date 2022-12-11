ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Киевскому району Донецка

Вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Киевскому району Донецка. Об этом сообщается 11 декабря в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Кроме того, еще по району прилетело пять снарядов калибра 155 мм.

Очевидцы в социальных сетях публикуют кадры из Киевского района, на которых видны столбы дыма рядом с жилой застройкой.

Ранее в этот же день сообщалось, что две женщины получили ранения в результате обстрела Донецка украинскими боевиками.

Также 11 декабря жительница Донецка Елена, ставшая очевидицей обстрела со стороны Вооруженных сил Украины территории горбольницы, рассказала «Известиям» подробности случившегося. По ее словам, снаряд попал в приемное отделение, в результате оказались пробита стена и разбиты стекла.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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