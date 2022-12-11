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Вучич призвал Приштину сформировать сообщество сербских общин

Президент Сербии Вучич: Белград продолжит борьбу по вопросу Косово всеми правовыми средствами
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Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC
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Приштина должна сформировать сообщество сербских общин (ССО). Об этом заявил 11 декабря президент Сербии Александр Вучич на фоне очередного обострения ситуации в крае. Он также призвал косовские власти встать на путь к началу нормализации отношений ради мира.

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«Послание другим — пусть формируют ССО, уважают права и свободы сербов и Сербии, ведут себя в соответствии с подписанными соглашениями и международным правом, это единственный путь к началу нормализации отношений и жизни всех нас. Мы продолжим борьбу всеми правовыми средствами ради мира, лучшей жизни и будущего наших детей. Сербия победит», — написал он в соцсети.

Ранее в воскресенье сербское издание «Вечерне новости» сообщило, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Накануне Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

В тот же день на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах из-за задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан в тот день на КПП «Ярине» при въезде из Центральной Сербии по подозрению «в терроризме».

Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье на севере Косово произошло три перестрелки. По данным полиции самопровозглашенной республики, члены некоторых преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

До этого, 31 июля, на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

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