Путин признался в волнении перед публичными выступлениями

Президент России Владимир Путин признался, что до сих пор волнуется перед публичными выступлениями. Об этом он заявил после церемонии награждения Героев Отечества, которая прошла в Кремле 8 декабря.

Церемония награждения транслировалась в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». На кадрах было видно, как президент пообщался с Героями России после церемонии. Он отдельно подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, запнувшемуся во время выступления.

«Я 20 лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь», — признался Путин, подбодрив военного.

Президент России поддержал Малыйкина после церемонии награждения Героев Отечества в Кремле 8 декабря, когда тот разволновался и запнулся в речи. Стоявший неподалеку Путин подошел к нему, тронул за плечо и подбодрил словам: «Не спеши, спокойно. Здесь все свои». После этого ефрейтор продолжил свою речь.

Ранее в ходе церемонии Путин заявил, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой — герой.