Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Шереметьево

Пожарная сигнализация сработала 11 декабря в столичном аэропорту Шереметьево.

По данным «Известий», сигнализация сработала в терминале B. Угроза оказалась ложной.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что из-за срабатывания сигнализации был активирован датчик воды, вследствие чего помещение оказалось подтоплено. Судя по кадрам, в помещении частично обвалился потолок.

До этого, 10 ноября, в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити» сработала пожарная сигнализация. Эвакуация в башне не проводилась.