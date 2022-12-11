Минобороны: на донецком направлении ВС России ведут наступление, отражая контратаки

Российские военные в процессе наступления на донецком направлении отразили несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 декабря заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — уточнил Конашенков.

На купянском направлении убиты более 30 украинских военных, на краснолиманском — до 69. Потери ВСУ в районе населенного пункта Владимировка составили до 40 человек.

Конашенков также рассказал, что Вооруженные силы России поразили взвод реактивных систем залпового огня «Град» в Донецкой Народной Республике.

Накануне российские войска сорвали атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожив до 40 украинских боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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