Синоптики предупредили об ураганном ветре в Стамбуле до 28 м/с

Ураганный ветер со скоростью до 28 м/с ожидается во второй половине дня в воскресенье, 11 декабря, в Стамбуле и в районе Мраморного моря. Об этом 11 декабря сообщило главное управление метеорологии Турции в своем Twitter.

Ожидается, что ураганный ветер накроет 28 городов в семи провинциях на северо-западе, западе и частично на юге Турции. Помимо ветра возможны сильные осадки и гроза.

Отмечается, что непогода может повлиять на паромное сообщение между европейской и азиатской частями Стамбула и на судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы.

Жителям регионов, где ожидается ухудшение погоды, разосланы СМС-предупреждения.

В конце ноября два человека погибли после обрушения крыши из-за ураганного ветра в провинции Стамбула Эсеньюрт. Кроме того, в Стамбуле рухнула башня с часами, момент падения которой очевидцы засняли на видео. В результате данного инцидента никто не пострадал.