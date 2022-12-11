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Канцлер Австрии заявил о готовности продолжить диалог с Путиным для достижения мира

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Indra
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 11 декабря о готовности продолжать поддерживать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию ситуации на Украине.

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«Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах», — рассказал он в прямом эфире телеканала ORF2.

Канцлер Австрии напомнил, что проводил телефонные переговоры с Путиным несколько раз, а также лично посещал Киев и Москву.

«Я готов делать это (вести переговоры. — Ред.) впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», — подчеркнул Нехаммер.

9 декабря Путин отметил, что участникам процесса урегулирования ситуации на Украине придется согласиться с реалиями. Глава государства также отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

17 ноября замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией. Он напомнил, что в ходе прошедшего саммита G20 украинский лидер Владимир Зеленский сознательно проигнорировал тему переговоров, однако четко продемонстрировал намерения Киева «воевать до конца».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что у украинской стороны семь пятниц на неделе. Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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